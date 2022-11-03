В Волгограде похоронили 43-летнего участника СВО Александра Забалуева

В Волгограде простились с погибшим 43-летним сержантом Александром Забалуевым. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации на Украине.
— Наш земляк погиб в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции 24 октября, — рассказал ИА «Высота 102» представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Похоронили бойца на Верхнезареченском кладбище Тракторозаводского района.
Известно, что Александр Забалуев в прошлом имел боевой опыт. Мужчина участвовал в чеченской кампании. До мобилизации работал в одном из частных охранных предприятий города.
Фото и коллаж: личный архив Александра Забалуева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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