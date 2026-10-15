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Общество

В глубинке Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Александром Антоновым

Общество 15.10.2026 06:05
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15.10.2026 06:05


Два с половиной года родные Александра Антонова ждали возвращения его останков домой, на малую родину. Сегодня, 15 октября, в Еланском районе Волгоградской области простятся со своим земляком, который пал смертью храбрых в ходе специальной военной операции. 

Александр не дожил до своего 40-летия около трех месяцев. Он погиб 16 марта 2024 года. Все это время родные не имели возможности похоронить своего близкого человека. 

Свой последний приют герой обретет на кладбище села Набат, входящего в Еланское городское поселение. 


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