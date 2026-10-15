Два с половиной года родные Александра Антонова ждали возвращения его останков домой, на малую родину. Сегодня, 15 октября, в Еланском районе Волгоградской области простятся со своим земляком, который пал смертью храбрых в ходе специальной военной операции.

Александр не дожил до своего 40-летия около трех месяцев. Он погиб 16 марта 2024 года. Все это время родные не имели возможности похоронить своего близкого человека.