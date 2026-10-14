



В Волгоградской области в 22:28 14 октября объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация распространяется в официальных каналах экстренных служб. Об угрозе ракетного удара население оповестили сирены.

Жителям Волгограда и области рекомендуется отключить газ, воду и электричество, проследовать в ближайшее укрытие, а при его отсутствии — в заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.).

Необходимо избегать открытой местности, не следует подходить к окнам и пользоваться лифтом. Находиться в укрытии следует до официального сигнала об отмене ракетной опасности.

При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Отметим, по данным мониторинговых каналов, крылатые ракеты были зафиксированы на юге Воронежской области и на севере Ростовской области по направлению к Волгоградскому региону