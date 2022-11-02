В Волгограде сегодня, 2 ноября, похоронили призванного по частичной мобилизации 25-летнего ефрейтора Геннадия Тарбушина. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.

— Наш земляк погиб 24 октября, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Церемония прощания прошла в городском ритуальном комплексе.

Известно, что Геннадий Тарбушин родился в поселке Чернышковский Волгоградской области. После окончания школы поступил в Волгоградский технический колледж. Затем прошел срочную службу в армии. До мобилизации работал сварщиком.

Фото и коллаж: личный архив Геннадия Тарбушина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

На Украине погиб мобилизованный преподаватель школы искусств Волгограда