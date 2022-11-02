Спецоперация на Украине

В Волгограде похоронили мобилизованного ефрейтора Геннадия Тарбушина

Спецоперация на Украине 02.11.2022 18:01
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02.11.2022 18:01


В Волгограде сегодня, 2 ноября, похоронили призванного по частичной мобилизации 25-летнего ефрейтора Геннадия Тарбушина. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.  

— Наш земляк погиб 24 октября, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Церемония прощания прошла в городском ритуальном комплексе. 

Известно, что Геннадий Тарбушин родился в поселке Чернышковский Волгоградской области. После окончания школы поступил в Волгоградский технический колледж. Затем прошел срочную службу в армии. До мобилизации работал сварщиком. 

Фото и коллаж: личный архив Геннадия Тарбушина / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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