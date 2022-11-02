На Украине погиб 34-летний мобилизованный в Волгограде Александр Тевянов

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 34-летний мобилизованный сержант Александр Тевянов. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны состоялись накануне в Волгограде.

— Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями — военным оркестром и почетным караулом, — поделился с информагентством представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Наш земляк до конца исполнил свой воинский долг. Он погиб 24 октября. Похоронили бойца на Моторном кладбище в Дзержинском районе города-героя.

Известно, что Александр Тевянов родился в городе Оха Сахалинской области. Позже семья переехала в Волгоград. Здесь Александр окончил школу и поступил в техколледж. Затем отслужил в армии. До мобилизации работал в строительной сфере.

Фото и коллаж: личный архив Александра Тевянова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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