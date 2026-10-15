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Общество

Задержки рейсов отмечаются в аэропорту Волгограда после тревожной ночи

Общество 15.10.2026 05:55
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15.10.2026 05:55


В ночь на 15 октября аэропорт Волгограда временно прекращал работу. В регионе была объявлена ракетная опасность и в целях обеспечения безопасности полётов воздушные суда авиагавань не принимала и не отправляла. Ограничения действовали недолго - с 22:26 до 23:44.

Ранним утром аэропорт функционирует без ограничений, однако отмечаются задержки рейсов. Ожидаются с значительным опозданием три самолёта из Москвы и рейс из Екатеринбурга. Аналогично три борта вылетят в столицу позже заявленного времени, и с трёхчасовой задержкой отправится самолёт в Екатеринбург. 



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