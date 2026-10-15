Ночь для волгоградцев прошла в режиме беспилотной опасности





Поздним вечером 14 октября в Волгограде сработали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. РСЧС Волгоградской области проинформировала население в 22:28 об угрозе ракетного удара. В 23:53 угроза миновала, был объявлен отбой тревоги.



Однако уже в 2:09 в регионе начал действовать режим беспилотной опасности, который пока не отменен. Горожан экстренные службы просят быть бдительными, в помещении находиться подальше от окон.



Отметим, аэропорт Волгограда ночью временно прекращал работу в целях осуществления безопасности полётов. Ограничения действовали с 22:26 до 23:44.