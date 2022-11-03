В Волгограде простились с 30-летним мобилизованным Алексеем Копаневым

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 30-летний рядовой Алексей Копанев. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в Волгограде.
— Церемония прощания с нашим земляком прошла в городском ритуальном комплексе, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Алексея Копанева похоронили на Моторном кладбище в Дзержинском районе.
Как стало известно журналистам ИА «»Высота 102», Алексей Копанев родился в Лабинском районе Краснодарского края. Позже перебрался в Волгоград. В свое время проходил службу в разведывательном подразделении. Для участия в спецоперации его определили стрелком. До мобилизации работал подборщиком автозапчастей. У погибшего остались жена и двое детей.
Фото и коллаж: личный архив Алексея Копанева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Читайте также:
На Украине погиб 34-летний мобилизованный в Волгограде Александр Тевянов
В Волгограде похоронили мобилизованного ефрейтора Геннадия Тарбушина
На Украине погиб мобилизованный преподаватель школы искусств Волгограда