Политика

Губернаторы Волгоградской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Политика 03.11.2022 10:41
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03.11.2022 10:41


Сегодня, 3 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.  

Губернатор Волгоградской области прибыл в Кузбасс накануне, 2 ноября. Перед подписанием соглашения главы двух регионов обсудили вопросы укрепления межрегионального сотрудничества в различных сферах. В 2019 году, напомним, между Волгоградской и Кемеровской областями было подписано соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве. Обновленное и подписанное сегодня соглашение дополнено статьёй, предполагающей сотрудничество в военно-патриотической и туристической сферах. 

– Для нас очень важны вопросы взаимовыгодного сотрудничества, патриотического воспитания, а также обмен делегациями — посещение значимых мест детьми и молодежью. С победы в Сталинградской битве начался коренной перелом Великой Отечественной войны. И сибиряки сыграли важнейшую роль на этапе сталинградского сражения, –  отметил губернатор Андрей Бочаров, подчеркнув, что совместные проекты будут по-настоящему востребованы. 

Сергей Цивилёв в свою очередь высказал уверенность в том, что соглашение позволит реализовать планы на благо жителей обоих регионов. 

Межрегиональные связи станут оплотом стабильности и дадут возможность для развития, — высказал мнение глава Кемеровской области. 

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 3 ноября, в Кузбассе волгоградская делегация во главе с Андреем Бочаровым примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской Победы и входящих в федеральный комплексный план. Кроме того, глава Волгоградской области планирует посетить ряд промышленных площадок.    

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