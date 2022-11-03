Сегодня, 3 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Губернатор Волгоградской области прибыл в Кузбасс накануне, 2 ноября. Перед подписанием соглашения главы двух регионов обсудили вопросы укрепления межрегионального сотрудничества в различных сферах. В 2019 году, напомним, между Волгоградской и Кемеровской областями было подписано соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве. Обновленное и подписанное сегодня соглашение дополнено статьёй, предполагающей сотрудничество в военно-патриотической и туристической сферах.

– Для нас очень важны вопросы взаимовыгодного сотрудничества, патриотического воспитания, а также обмен делегациями — посещение значимых мест детьми и молодежью. С победы в Сталинградской битве начался коренной перелом Великой Отечественной войны. И сибиряки сыграли важнейшую роль на этапе сталинградского сражения, – отметил губернатор Андрей Бочаров, подчеркнув, что совместные проекты будут по-настоящему востребованы.

Сергей Цивилёв в свою очередь высказал уверенность в том, что соглашение позволит реализовать планы на благо жителей обоих регионов.

– Межрегиональные связи станут оплотом стабильности и дадут возможность для развития, — высказал мнение глава Кемеровской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 3 ноября, в Кузбассе волгоградская делегация во главе с Андреем Бочаровым примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской Победы и входящих в федеральный комплексный план. Кроме того, глава Волгоградской области планирует посетить ряд промышленных площадок.