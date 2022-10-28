Расследования

Подростка арестовали за угрозы зарезать директора школы под Волгоградом

Расследования 28.10.2022 13:01
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28.10.2022 13:01



Волжский городской суд заключил под стражу подростка, который угрожал убийством директору школы №6
- Несовершеннолетнему Б. изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 16 ноября 2022 года, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. - В удовлетворении ходатайства обвиняемого, его законного представителя и защитника об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста судом отказано.
Постановление суда может быть обжаловано.
По версии следствия, школьник, который находился под подпиской о невыезде, 25 октября в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством директору  МОУ СОШ №6 г. Волжского, направив в ее сторону нож. В этот же день его задержали. 
Как ранее сообщало информагентство, у подростка до этого происшествия уже были проблемы с законом. Известно, что он учится в школе №11, куда перевелся еще в 2020 году. Вероятно, подросток захотел вернуться назад, в школу №6, о чем и решил попросить директора.

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