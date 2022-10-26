Происшествия

В городе Волжском затосковавший по школе подросток угрожал зарезать директора

Происшествия 26.10.2022 12:35
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26.10.2022 12:35


В городе Волжском Волгоградской области в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье об угрозах убийством. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне молодой человек грозился зарезать директора школы №6, откуда перевелся годом ранее.

Известно, что инцидент произошел в образовательном учреждении на улице Наримана Нариманова, 27 днем 25 октября. По сообщению читателей информационного агентства, парень неожиданно возник на пороге школы №6 и потребовал разговора с директором.

В своих требованиях молодой человек был весьма настойчив, поэтому Наталья Анатольевна вышла к нему для разговора, – рассказали сотрудники школы №6. – Парень стал просить вернуть его обратно. В какой-то момент на эмоциях он выхватил нож и стал угрожать расправой директору. Ничего не оставалось, как нажать тревожную кнопку.

Сотрудники школы уточняют, что перед визитом подросток, вероятнее всего, для храбрости употреблял алкоголь. Задержали молодого человека сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.

Он был сильно пьян. В настоящее время он учится в школе №11, но, видимо, захотел вернуться назад, хотя перевелся еще 2020-м. Знаем, что раньше у него уже были проблемы с законом, – сообщают на условиях анонимности педагоги. 

В комитете образования Волгоградской области неприятный инцидент в школе города Волжского подтвердили. По сведениям облкомобразования, никто результате не пострадал.

– Молодой человек не смог попасть в школу, и был остановлен у входа, так как не является учеником этой образовательной организации, – прокомментировали в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Сотрудники школы, ответственные за безопасность учреждения, незамедлительно вызвали полицию и Росгвардию. Учебный процесс не приостанавливался. В настоящее время школа работает в штатном режиме. По состоявшемуся инциденту проводится проверка с участием всех органов профилактики.

Получить комментарий в ГУ МВД России по Волгоградской области по данному инциденту оперативно не удалось.

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