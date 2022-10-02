Спецоперация на Украине

Стало известно о мобилизации выпускников военных кафедр в Волгограде

Спецоперация на Украине 02.10.2022 15:10
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02.10.2022 15:10


В редакцию ИА «Высота 102» поступают звонки и сообщения от жителей Волгоградской области — некогда выпускников военных кафедр. Волгоградцев интересует вопрос о вероятности мобилизации в свете последних событий. 

Один из обратившихся, представившийся Александром, пояснил, что он лейтенант запаса. Проходил обучение в одном из вузов города-героя, где имелась военная кафедра. 

— У меня есть ВУС, но я ни дня не служил плюс у меня нет боевого опыта. Могут ли меня мобилизовать? — задается вопросом волгоградец. 

В Telegram-канале «Мобилизация. Волгоградская область» уточнили, что на службу по мобилизации могут быть призваны в том числе выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса. 

Также в зону проведения СВО могут направить выпускников военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе ВС РФ. 

При этом отмечается, что окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств.

В Telegram запущен чат-бот — @mobilizatsia34_bot — куда можно обратиться по вопросам, касающимся частичной мобилизации или возникшим в ходе кампании нарушениям. В сообщении необходимо описать проблему и указать: ФИО, дату рождения, населенный пункт, откуда был мобилизован человек, в какой части он сейчас находится, а также контактный телефон родственника для уточнения информации.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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