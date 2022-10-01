Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин высказался за мобилизацию силовиков









Бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение о том, кого в первую очередь необходимо мобилизовать, а кого трогать не нужно. Его комментарий опубликовала на своей стене «ВКонтакте» пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой является Пригожин.

- В первую очередь, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас. Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. А также представители государственных структур и силовых ведомств. В этом я не могу не согласиться с Рамзаном Кадыровым, - считает Пригожин.

По его мнению, есть категории граждан, которых не следует отправлять в зону СВО.

- И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошёл год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее, - уверен бизнесмен.

Напомним, Евгений Пригожин также является основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 24 сентября в Волгограде он посетил церемонию прощания с Героем России, 41-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным, который погиб на Украине 20 сентября.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



