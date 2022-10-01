Шойгу рассказал о мобилизации женщин и студентов: видео

Спецоперация на Украине 01.10.2022 17:02
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01.10.2022 17:02
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопросы о частичной мобилизации, в том числе женщин и студентов.
Генерал армии ответил, что в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут.
- Нет. Этого не было ни в планах, и нет в планах на будущее. Мы не предполагаем и не собираемся призывать женщин, - сказал Сергей Шойгу, отвечая на вопрос.
Что касается студентов, которые учатся в коммерческих вузах, имеющих государственную аккредитацию, министр обороны заявил, что и их призывать не будут.
- Сейчас подготовлено дополнение в Указ президента. Вы знаете о том, что Указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют, их не привлекают к этой мобилизации. И на студентов частных, коммерческих вузов, аккредитованных государством, на них также будет распространяться это положение, - сообщил Шойгу.
Министр обороны также пояснил, что завершающие срочную службу в армии вернутся домой, согласно плановым срокам.
Видео: Минобороны РФ / t.me
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