Шойгу рассказал о мобилизации женщин и студентов: видео















Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопросы о частичной мобилизации, в том числе женщин и студентов.

Генерал армии ответил, что в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут.

- Нет. Этого не было ни в планах, и нет в планах на будущее. Мы не предполагаем и не собираемся призывать женщин, - сказал Сергей Шойгу, отвечая на вопрос.

Что касается студентов, которые учатся в коммерческих вузах, имеющих государственную аккредитацию, министр обороны заявил, что и их призывать не будут.

- Сейчас подготовлено дополнение в Указ президента. Вы знаете о том, что Указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют, их не привлекают к этой мобилизации. И на студентов частных, коммерческих вузов, аккредитованных государством, на них также будет распространяться это положение, - сообщил Шойгу.

Министр обороны также пояснил, что завершающие срочную службу в армии вернутся домой, согласно плановым срокам.

Видео: Минобороны РФ / t.me



