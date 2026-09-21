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Общество

Из Волгограда не могут вылететь рейсы в Сочи и Москву

Общество 21.09.2026 06:21
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21.09.2026 06:21


Из-за действующего режима беспилотной опасности аэропорт Волгограда временно приостанавливал работу. На приём и выпуск воздушных судов авиагавань была закрыта с 2:03 до 3:19. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, однако отмечаются задержки.

Согласно информации онлайн-табло, из столицы задерживается один борт. Изначально он должен был прибыть в город-герой в 9:05, но сможет приземлиться только с двухчасовым опозданием.

На вылет ситуация сложнее - шесть рейсов с ночи ожидают возможности отправиться в Москву и Сочи. 

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