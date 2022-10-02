Спецоперация на Украине

Волгоградцам разъяснили, кто из работников предприятий получит бронь

Спецоперация на Украине 02.10.2022 08:57
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02.10.2022 08:57


В связи с начавшейся в России частичной мобилизацией жители Волгоградской области задаются вопросом о том, все ли работники системообразующих предприятий получат бронь. 

— Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы предприятия, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область». — Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными.

Ранее информагентство сообщало, в какие сроки производится начисление выплат мобилизлванным жителям Волгограда и области. 

В Telegram запущен чат-бот — @mobilizatsia34_bot — по куда можно обратиться по вопросам, касающимся частичной мобилизации или возникшим в ходе кампании нарушениям. В сообщении необходимо описать проблему и указать: ФИО, дату рождения, населенный пункт, откуда был мобилизован человек, в какой части он сейчас находится, а также  контактный телефон родственника для уточнения информации.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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