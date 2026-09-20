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Общество

Три пассажирских поезда пустят через Волгоград из-за схода состава

Общество 20.09.2026 20:05
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20.09.2026 20:05


В РЖД опубликовали список поездов, изменивших свои маршруты из-за схода с путей грузового состава на территории Ростовской области. Сразу три пассажирских поезда дальнего следования направят по временному маршруту через Волгоград.

В их числе поезда №353 «Пермь – Сириус», №345 «Нижневартовск – Адлер», «Саратов – Сириус» с отправлением соответственно 18, 17 и 20 сентября.

Отметим, в результате схода вагонов пути и контактная сеть получили повреждения. Пострадавших нет. Наблюдаются задержки в следовании пассажирских поездов. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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