В Волгограде засветился Tesla Cybertruck из Бангладеш за 20 млн рублей





20 сентября в Дзержинском районе Волгограда засветился элитный электрокар Tesla Cybertruck. Лакшери иномарку с незаурядным внешним видом очевидцы встретили на ул. Качинцев и поспешили снять на видео.





Стоимость данной модели может превышать 20 млн рублей в зависимости от комплектации. Официально иномарка в нашу страну не поставляется, поэтому любители автомобильной экзотики вовсю используют параллельный импорт, перекупая пикапы в третьих странах.

Примечательно, что заснятый на видео автомобиль также проделал довольно непростой путь. Судя по номерам, его недавно пригнали в Россию из Республики Бангладеш, расположенной на территории Южной Азии на расстоянии почти 5 тыс. км от Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»