Спецоперация на Украине

Музей в честь героев СВО открыли в Волгоградской области

Спецоперация на Украине 01.10.2022 14:57
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01.10.2022 14:57



Музей, посвященный трем героическим выпускникам, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине, открыли в Лебяженской средней школе Камышинского района Волгоградской области.
- Открыли школьный музей земляка - Героя России, героя спецоперации Алексея Осокина и еще двух героев, - сообщили в местной администрации.



Ученики, педагоги, гости, среди которых были мама и брат ещё одного выпускника этой школы - героя спецоперации Дениса Ульбрехта, собрались на волнующую встречу. Под звуки гимна России вынесли знамя, начался торжественный митинг.



- Мужественный земляк лебяженцев Алексей Осокин участвовал в специальной военной операции с первых её дней. Он был в числе тех, кто 24 февраля десантировался с вертолётов в аэропорт посёлка Гостомель Киевской области Украины и два дня, пока не подошло подкрепление, удерживал аэропорт в окружении численно превосходящих националистов, - рассказали в администрации.
3 марта гвардии майор Осокин с боевыми товарищами выполнял задачу по освобождению Гостомеля. Во время ожесточённого боя его сослуживцы попали в засаду под перекрёстный огонь противника и потеряли возможность действовать в основном составе роты. Тогда без раздумий Осокин с экипажем боевой машины десанта приступил к эвакуации товарищей. Его ранил снайпер, но всё время, пока был в сознании, Алексей продолжал командовать подразделением. Его доставили в медпункт аэродрома, но раны оказались не совместимыми с жизнью.



В музее собраны фотографии погибших парней. Не только Алексея, но и Дениса, и Александра Водяного, тоже уроженца села Лебяжьего. 
- Награды, документы, личные вещи, форма ребят теперь будут бережно храниться здесь и свидетельствовать о том, что в трудный час нашу страну всегда есть, кому защитить, - заверили в администрации.
Фото: администрация Камышинского района, ВК

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