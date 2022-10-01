Музей в честь героев СВО открыли в Волгоградской области









Музей, посвященный трем героическим выпускникам, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине, открыли в Лебяженской средней школе Камышинского района Волгоградской области.

- Открыли школьный музей земляка - Героя России, героя спецоперации Алексея Осокина и еще двух героев, - сообщили в местной администрации.













Ученики, педагоги, гости, среди которых были мама и брат ещё одного выпускника этой школы - героя спецоперации Дениса Ульбрехта, собрались на волнующую встречу. Под звуки гимна России вынесли знамя, начался торжественный митинг.













- Мужественный земляк лебяженцев Алексей Осокин участвовал в специальной военной операции с первых её дней. Он был в числе тех, кто 24 февраля десантировался с вертолётов в аэропорт посёлка Гостомель Киевской области Украины и два дня, пока не подошло подкрепление, удерживал аэропорт в окружении численно превосходящих националистов, - рассказали в администрации.

3 марта гвардии майор Осокин с боевыми товарищами выполнял задачу по освобождению Гостомеля. Во время ожесточённого боя его сослуживцы попали в засаду под перекрёстный огонь противника и потеряли возможность действовать в основном составе роты. Тогда без раздумий Осокин с экипажем боевой машины десанта приступил к эвакуации товарищей. Его ранил снайпер, но всё время, пока был в сознании, Алексей продолжал командовать подразделением. Его доставили в медпункт аэродрома, но раны оказались не совместимыми с жизнью.













В музее собраны фотографии погибших парней. Не только Алексея, но и Дениса, и Александра Водяного, тоже уроженца села Лебяжьего.

- Награды, документы, личные вещи, форма ребят теперь будут бережно храниться здесь и свидетельствовать о том, что в трудный час нашу страну всегда есть, кому защитить, - заверили в администрации.

Фото: администрация Камышинского района, ВК



