Расследования

Виновника смертельного взрыва на АГЗС в Волгограде отправят в колонию под конвоем

Расследования 30.09.2022 17:29
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30.09.2022 17:29


Одного из виновников  взрыва на АГЗС в Волгограде принудительно доставят в колонию-поселение. Как рассказали ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, Алексей Власов должен был явиться до 2 сентября в УФСИН для получения предписания, необходимого для самостоятельного прибытия осужденного в колонию-поселение. Однако Власов за документами не явился, не удалось его найти и по месту жительства. 15 сентября мужчину объявили в розыск, а 23 сентября он был задержан сотрудниками полиции. 

По решению суда Алексея Власова поместили под стражу на 30 суток. В колонию-поселение он поедет уже в сопровождении конвоя. 

Напомним, 18 апреля Тракторозаводский районный суд отправил в колонию-поселение двоих  бывших работников ООО «Газэнергосеть Поволжье», которые признаны виновными в смертельном взрыве на автогазозаправочной станции. 

25-летний начальник участка АГЗС № 12 Егор Васильев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, а 43-летний наполнитель баллонов того же участка Алексей Власов – к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.  Они были признаны виновными в нарушении  требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба. 

Трагедия произошла  10 августа 2020 года на автогазозаправочной станции, расположенной  на проспекте Ленина, 124А. В  ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области, еще 11 человек получили телесные повреждения.

Причиной трагедии послужили нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Вину фигуранты уголовного дела так и не признали.

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