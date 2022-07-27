«Виновны - и точка»: суд подтвердил приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗС в Волгограде

Расследования 27.07.2022 09:32
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27.07.2022 09:32
В колонию-поселение отправятся двое бывших работников ООО «Газэнергосеть Поволжье», которые признаны виновными в смертельном взрыве на автогазозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, 18 апреля 2022 года Тракторозаводский районный суд признал 25-летнего начальника участка АГЗС № 12 Егора Васильева и 43-летнего наполнителя баллонов того же участка Алексея Власова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). Васильев приговорен к 2,5 годам лишения свободы, Власов - к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке и просили суд их оправдать. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу, - рассказала Черединина.
Следствием и судом установлено, что 10 августа 2020 года на автогазозаправочной станции, расположенной на проспекте Ленина, 124А, в ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием.
В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области, еще 11 человек получили телесные повреждения.
Причиной трагедии послужили нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Вину фигуранты уголовного дела так и не признали.
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