



Уголовное дело по нарушению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб, возбуждено волгоградскими следователями по факту взрыва газовой заправки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

Следствием установлено, что 10 августа 2020 года около 12 часов дня на автозаправочной станции №36 в Тракторозаводском районе города Волгоград из автоцистерны с газом на полуприцепе производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива. При этом полуприцеп был закреплен к кабине автомобиля марки МАЗ, а общий объем газа в цистерне составлял более 16 тонн или 32 000 литра. В какой-то момент во время заправки емкости произошло воспламенение трубопровода автоцистерны, сбрасывающего в атмосферу избыточное давление, что заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании. Спустя непродолжительное время на станции в результате возгорания произошел мощный хлопок, после которого последовала большая вспышка огня. От детонации газа и возгорания пострадало 13 человек, которые доставлены в медучреждения с термическими ожогами, среди них четверо сотрудников МЧС, принимавшие участие в тушении пожара.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, выявление причин и условий, способствующих его совершению, пояснили в ведомстве. Пока осмотреть место происшествия не представляется возможным в связи с имеющейся опасностью детонации газа в подземных резервуарах хранения топлива заправочной станции. При этом концентрация газа в воздухе значительно превышает допустимые нормы.

Следственная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела, а также отдела криминалистики областного управления Следственного комитета продолжает свою работу, допрошены свидетели и очевидцы трагедии, сотрудники заправочной станции, изъята техническая и иная документация в офисе собственника заправки. Расследование уголовного дела продолжается.



