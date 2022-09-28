Младший сержант из Камышина Саргис Мартиросян погиб на Украине

Общество 28.09.2022 13:50
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28.09.2022 13:50
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб военнослужащий из Камышина Волгоградской области.
- Погиб камышанин младший сержант Саргис Мартиросян. Саргис Эдуардович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - сообщили в местной администрации. - Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Саргиса Мартиросяна искренние соболезнования. Вечная память Герою!
Известно, что контрактник проходил службу в мотострелковых войсках. О дате и месте прощания с младшим сержантом не сообщается.
Фото: администрация Камышина / t.me
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