Происшествия 22.09.2022 09:54
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22.09.2022 09:54
В перевернувшемся в Волгограде пассажирском микроавтобусе, который следовал из Элисты в Москву, госпитализация потребовалась одному человеку - водителю.
- На место оперативно прибыли четыре бригады скорой помощи. В отделение травматологии в больницу №25 госпитализирован один 36-летний мужчина, состояние средней степени тяжести. Все участники ДТП были осмотрены медиками на месте. От госпитализации отказались, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Авария произошла сегодня, 22 сентября, рано утром на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz, который следовал в третьем ряду, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он опрокинулся, совершив столкновение с пассажирским автобусом №55.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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