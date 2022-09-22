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Авария произошла сегодня, 22 сентября, рано утром на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz, который следовал в третьем ряду, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он опрокинулся, совершив столкновение с пассажирским автобусом №55.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



