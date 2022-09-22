Маршрутка из Элисты перевернулась в Волгограде и врезалась в автобус

Происшествия 22.09.2022 09:27
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22.09.2022 09:27
Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате опрокидывания в Волгограде маршрутки, следующей из Элисты, и последующего столкновения с автобусом. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на проспекте Университетском сегодня рано утром.
- Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершал рейс «Москва - Элиста». Следуя в Волгограде по проспекту Университетскому в сторону улицы Тормосиновская в третьем ряду он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем опрокинулся, - рассказали в главке.
После этого маршрутка столкнулась с пассажирским автобусом №55.
В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса Mercedes-Benz. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео: Михаил Сиохин и Евгения Власова, ВКонтакте
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