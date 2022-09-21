Борьба с коррупцией

ФАС раскрыла дорожный картель с волгоградскими компаниями на 20 млрд рублей

Борьба с коррупцией 21.09.2022 13:15
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21.09.2022 13:15



Шесть компаний из Волгоградской и Ростовской области ФАС России подозревает в сговоре на торгах при строительстве и ремонте автодорог. Как сообщили в федеральном антимонопольном ведомстве, возбуждено дело в отношении ООО «Т-Транс», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» и ООО «Тацинское ДСУ» по признакам картельного сговора на торгах. 
- Закупки проходили в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в Ростовской и Волгоградской областях, - уточнили в ФАС России.
По предварительной оценке, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в 93-х закупочных процедурах может составить свыше 20 миллиардов рублей.
Основанием для возбуждения дела послужили материалы внеплановых выездных проверок, проведенных ведомством в 2021 году в отношении ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Т-Транс», ООО «Ростовское ДСУ» и ООО «Таганрогское ДСУ».
В случае установления службой факта сговора компаниям грозят оборотные штрафы, предусмотренные ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.
Так, по указанной статье должностным лицам грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юридическим лицам - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей.

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