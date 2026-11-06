



5 ноября в Красноармейском районе Волгограда, а также в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошли два крупных пожара. Пламя уничтожило частные постройки из-за проблем с печным оборудованием.

- Утром в поселке Куйбышев загорелись частный дом и гараж. Огнеборцы 19-й ПСЧ совместно с противопожарной службой Волгоградской области ликвидировали пожар на 104 квадратах. Вечером в СНТ «Нефтяник» Красноармейского района Волгограда загорелась баня. Сотрудники 6-й и 7-й ПСЧ ликвидировали пожар на 10 квадратах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Отметим, в первом случае пожар возник из-за неисправности дымохода, а во втором - после перекала печи. Лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв, однако огонь фактически полностью уничтожил строения.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области