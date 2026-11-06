



В Волгограде продолжаются матчи второго тура чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди мужских команд. После тяжёлого матча с КОС «Синтезом» «Спартак-Волгоград» встречался с МКСШОР «Восток-2» и одержал уверенную победу – 16:10.



В первом периоде команды выдали абсолютную равную игру в атакующем стиле: «Спартак» выходил вперёд, «Восток-2» догонял. У волгоградцев отличились Артём Жабкин и дважды Тимур Шайхутдинов, на что восточные ответили тремя результативными атаками – 3:3.



Во второй четверти арифметическая прогрессия изменилась: хозяева бассейна уходили вперёд на два – гости забивали один, но под самый занавес лучший снайпер москвичей Сергей Скорга сократил отставание до одного мяча – 4:5.



В третьей восьмиминутке волгоградцы оставили «Восток-2» на голодном пайке, забив четыре мяча подряд. Московские ватерполисты сумели ответить за минуту до конца периода, но Кирилл Чуксин восстановил разрыв – 5:1, четверть за красно-белыми.



Заключительный период прошёл под контролем «Спартака», команда не позволила гостям вернуться в игру. Из утешительных фактов для московских ватерполистов – их вратарь Андрей Римашевский забил за три секунды до финальной сирены. Итоговая победа волгоградцев – 16:10.



Тимур Шайхутдинов рассказал о ходе матча:



– Первую половину игры мы втягивались, потом набрали обороты и победили. Самое главное – победили. Ребята здорово выводили меня на броски – спасибо им за это. Впереди у нас два важных матча с «Астраханью» и «Балтикой», готовимся к ним. Надо набирать очки по максимуму и побеждать дома.



МКСШОР «Восток-2» – «Спартак-Волгоград» – 10:16 (3:3, 4:5, 1:5, 2:3)

5 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.

Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Игорь Аникин (Астрахань).

МКСШОР «Восток-2»: Римашевский (1) – Иванов, Пиманов (2), Волков (1), Фомин, Полухин, Скорга (4) – Некрасов, Мацуев, Куликов, Магомаев (1), Корнилов (1).

«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин (1), Шайхутдинов (3), Носаев (3), Буланаев, Шулев (3), Махиянов (3) – Трусов, Еськов, Андрюков (1), Усов, Власов, Чуксин (2), Малахов.

Выигранные спринты: 0 – 4.

Удаления: 9 – 10.

5-метровые/голы: 3/2 – 5/4.

Броски по воротам: 30 – 37.

Эффективность бросков: 33% – 43%.





Теперь «Спартак-Волгоград» ждёт принципиальный матч с астраханским «Динамо-СШОР». Во-первых, надо брать реванш за поражение в первом туре, во-вторых – у команд по 15 очков, и победитель выйдет на второе место. Начало в 12:00.





Александр Веселовский