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Спорт

«Восток» – дело тонкое, но волгоградские ватерполисты обыграли оба «Востока»

Спорт 06.11.2026 07:35
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06.11.2026 07:35


В Волгограде продолжаются матчи второго тура чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди мужских команд. После тяжёлого матча с КОС «Синтезом» «Спартак-Волгоград» встречался с МКСШОР «Восток-2» и одержал уверенную победу – 16:10.

В первом периоде команды выдали абсолютную равную игру в атакующем стиле: «Спартак» выходил вперёд, «Восток-2» догонял. У волгоградцев отличились Артём Жабкин и дважды Тимур Шайхутдинов, на что восточные ответили тремя результативными атаками – 3:3.

Во второй четверти арифметическая прогрессия изменилась: хозяева бассейна уходили вперёд на два – гости забивали один, но под самый занавес лучший снайпер москвичей Сергей Скорга сократил отставание до одного мяча – 4:5.

В третьей восьмиминутке волгоградцы оставили «Восток-2» на голодном пайке, забив четыре мяча подряд. Московские ватерполисты сумели ответить за минуту до конца периода, но Кирилл Чуксин восстановил разрыв – 5:1, четверть за красно-белыми.

Заключительный период прошёл под контролем «Спартака», команда не позволила гостям вернуться в игру. Из утешительных фактов для московских ватерполистов – их вратарь Андрей Римашевский забил за три секунды до финальной сирены. Итоговая победа волгоградцев – 16:10.

Тимур Шайхутдинов рассказал о ходе матча:

 – Первую половину игры мы втягивались, потом набрали обороты и победили. Самое главное – победили. Ребята здорово выводили меня на броски – спасибо им за это. Впереди у нас два важных матча с «Астраханью» и «Балтикой», готовимся к ним. Надо набирать очки по максимуму и побеждать дома.

МКСШОР «Восток-2» – «Спартак-Волгоград» – 10:16 (3:3, 4:5, 1:5, 2:3)
5 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.
Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Игорь Аникин (Астрахань).
МКСШОР «Восток-2»: Римашевский (1) – Иванов, Пиманов (2), Волков (1), Фомин, Полухин, Скорга (4) – Некрасов, Мацуев, Куликов, Магомаев (1), Корнилов (1).
«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин (1), Шайхутдинов (3), Носаев (3), Буланаев, Шулев (3), Махиянов (3) – Трусов, Еськов, Андрюков (1), Усов, Власов, Чуксин (2), Малахов.
Выигранные спринты: 0 – 4.
Удаления: 9 – 10.
5-метровые/голы: 3/2 – 5/4.
Броски по воротам: 30 – 37.
Эффективность бросков: 33% – 43%.



Теперь «Спартак-Волгоград» ждёт принципиальный матч с астраханским «Динамо-СШОР». Во-первых, надо брать реванш за поражение в первом туре, во-вторых – у команд по 15 очков, и победитель выйдет на второе место. Начало в 12:00.



Александр Веселовский

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