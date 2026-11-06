Под Волгоградом в ночь на 6 ноября выпал первый снег





В Волгоградской области начали сбываться прогнозы метеорологов о первом в этом сезоне снеге. В ночь с 5 на 6 ноября снежинки заметили на севере региона. Небольшую и скоротечную метелицу засняли жители Новоаннинского района.





По словам очевидцев, осадки были непродолжительными. Снег сразу же таял, и к утру от ночной вьюги уже не осталось и следа.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на выходных в регионе ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, однако на фоне ночных заморозков не исключено и выпадение мокрого снега. Кроме того, высока вероятность гололедицы на дорогах.

Фото и видео: NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня / t.me