Прокуратура помогла волгоградке избавиться от «клейма» миллионера





В Новоаннинском районе Волгоградской области прокуратура помогла местной жительнице избавиться от клейма миллионера. Женщину наградили солидным богатством в местном отделении Соцфонда. Правда, только на бумаге.

- Ранее отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области женщине неоднократно отказывалось в назначении ежемесячного пособия из-за якобы высокого дохода семьи. Надзорная проверка показала, что при автоматизированном расчете в доход семьи из-за технического сбоя ошибочно включено свыше 6 млн рублей компенсации проезда и социальных выплат, которые опекун в действительности не получала, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

При этом в реальности доход многодетной семьи не выходит за границы прожиточного минимума.

Отметим, из-за отказа специалистов в добровольном устранении ошибки, надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд. Последний исковые требования поддержал, обязав назначить женщине пособие с даты первичного обращения.

Фото из архива ИА «Высота 102»