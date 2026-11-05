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Происшествия

На юге Волгограда потушили пожар в двухэтажных гаражах

Происшествия 05.11.2026 17:45
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05.11.2026 17:45


Сегодня, 5 ноября, в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Гражданская, 16 г. По сообщениям очевидцев, возгорание случилось в одном из боксов двухэтажных гаражей. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 13-26 ч.

– В боксе горели вещи на площади 18 квадратных метров. Горение ликвидировали в 14-44 ч. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в ведомстве, добавив, что причина пожара устанавливается. 

Фото Волгоград.Красноармейский / t.me

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