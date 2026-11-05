На юге Волгограда потушили пожар в двухэтажных гаражах

Сегодня, 5 ноября, в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Гражданская, 16 г. По сообщениям очевидцев, возгорание случилось в одном из боксов двухэтажных гаражей.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 13-26 ч.
– В боксе горели вещи на площади 18 квадратных метров. Горение ликвидировали в 14-44 ч. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в ведомстве, добавив, что причина пожара устанавливается.
Фото Волгоград.Красноармейский / t.me