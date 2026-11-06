Метеозависимые волгоградцы ощутят магнитную бурю





Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждает, что сегодня, 6 ноября, в 21:00 Кр-индекс возрастёт до 4-х баллов.



В субботу, 7 ноября, магнитная активность продолжит нарастать, и в 3:00. Землю накроет слабая буря (уровень G1) с Кр-индексом в 5 баллов, которая продлится до 6:00. После этого геомагнитное поле стабилизируется.

В воскресенье, 8 ноября, также прогнозируются незначительные колебания магнитного поля.

Метеочувствительные граждане могут испытывать недомогание. Чаще всего люди в период геомагнитной активности жалуются на головные боли, слабость и сонливость.