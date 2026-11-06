



Апелляционный военный суд поставил точку в деле о противоправной деятельности жителя Волгоградской области. Фигурант неоднократно распространял в интернете комментарии, поддерживающие преступления ВСУ, террористов в Чечне и СС.







- 23-летний мужчина, являясь противником проводимой с 24.02.2022 на территории Украины специальной военной операции, в связи с несогласием с политическим курсом РФ, разместил в публичном доступе одного из видеохостингов несколько комментариев, оправдывающих деятельность украинских террористических организаций, а также политического деятеля Дудаева Джохара Мусаевича, причастного к захвату государственной власти в Чечено-Ингушской Республике в 1991-1995 гг. и созданию незаконных вооруженных формирований, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Кроме того, позже волгоградец также высказывался о деятельности украинских коллаборационистов, пособников и членов нацистской охранки, оправдывая, несмотря на решения Нюрнбергского трибунала, совершённые ими зверства.

Преступные взгляды молодого человека вскоре привлекли внимание органов госбезопасности. Мужчина был задержан. Позже ему следствие предъявило обвинение в ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России. 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге органы следствия поддержал, приговорив фигуранта к 7 годам колонии строго режима и последующим двухлетним запретом на администрирование ресурсов в сети Интернет.

Отметим, осужденный попытался оспорить приговор, однако 14 октября и Апелляционный военный суд поддержал предыдущую инстанцию. Приговор вступил в законную силу.