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Общество

Приставы закрыли киоск с шаурмой у ТРК «Европа» в Волгограде

Общество 06.11.2026 09:47
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06.11.2026 09:47


Судебные приставы по решению суда на 15 суток приостановила работу киоска по продаже шаурмы у ТРК «Европа» в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУФССП России по региону, такое судебное постановление вынесено после налоговой проверки точки общепита на проспекте Ленина, 54Б/4.

Установлено, что индивидуальный предприниматель в указанном киоске не применяет контрольно-кассовую технику при продаже товаров, что является нарушением действующего законодательства. Предпринимателю вынесено наказание по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ. Оборудование и вход в киоск опечатаны. 

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области

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