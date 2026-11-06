Приставы закрыли киоск с шаурмой у ТРК «Европа» в Волгограде

Судебные приставы по решению суда на 15 суток приостановила работу киоска по продаже шаурмы у ТРК «Европа» в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУФССП России по региону, такое судебное постановление вынесено после налоговой проверки точки общепита на проспекте Ленина, 54Б/4.

Установлено, что индивидуальный предприниматель в указанном киоске не применяет контрольно-кассовую технику при продаже товаров, что является нарушением действующего законодательства. Предпринимателю вынесено наказание по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ. Оборудование и вход в киоск опечатаны.