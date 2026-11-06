



Леонид Липович – студент Ростовского государственного медуниверситета – удостоен медали председателя Следственного комитета России «За высокую гражданственность». Как сообщает Привет-Ростов, награду ему вручили за помощь ребенку, пострадавшему при атаке беспилотника на Ростов-на-Дону 29 августа 2026 года.

О решении сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области, где отметили мужество и самоотверженность молодого человека, не оставшегося в стороне в критический момент.

Медаль студенту передал исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Станислав Ковалев. Церемония состоялась перед заседанием коллегии, посвящённым итогам работы ведомства за девять месяцев 2026 года.

В рамках встречи также обсуждались вопросы качества и сроков расследования уголовных дел. Ковалев поручил усилить контроль в этой сфере и повысить персональную ответственность руководителей следственных подразделений за результаты их работы.