Два района Волгограда частично останутся без водоснабжения 7 ноября

7 ноября в Красноармейском и Советском районах Волгограда будет частично отключено водоснабжение в связи с работами по врезке нового водовода.



В Красноармейском районе подача воды будет прекращена с 09:00 до 22:00. В Советском районе отключение запланировано на период с 09:00 до 17:00.



Отметим, в Красноармейском районе ресурса временно не будет по ул. Гражданской, 14, 16, 18, 22, 24; б-р Энгельса, 27, 29, 31, 35; пр. Героев Сталинграда, 38, 40, 42, 44, 44а, 48; ул. Изобильной, 4, 6, 12, 14, 20, 22; ул. Тельмана, 14, 19.



В Советском районе воду отключат по ул. Бодрой, пер. Брестскому, ул. Внешней; ул. Волнистой; ул. Восьмой, пер. Восьмого; ул. Девятой; ул. Ежевичной; ул. Каневской; ул. Лунной; ул. Любимой; ул. Богатырской; ул. Бирюзовой; пер. Алишера Навои; ул. Первой; ул. Проезжей; пер. Прожекторному; ул. Рутковского; ул. Тбилисской; пер. Тбилисскому; ул. Узорной; ул. Хвалынской; пер. Хвалынскому.