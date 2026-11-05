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Общество

Гидрометцентр ввёл под Волгоградом погодную опасность из-за ветра и тумана

Общество 05.11.2026 20:50
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05.11.2026 20:50


На территории Волгоградской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, регион окажется во власти туманов и сильного ветра.

Осложнение видимости прогнозируется с 23:00 5 ноября. Поднимется туман только утром к 9:00 6 ноября. Усиление ветра до 15-20 м/с специалисты ожидают 6 ноября с 9:00 до 19:00.

Отметим, из-за непогоды в Волгоградской области Гидрометцентром введён жёлтый уровень погодной опасности. Как ранее сообщала редакция, на предстоящих выходных в отдельных районах региона метеорологами ожидается дождь со снегом. Небольшое потепление в регион может вернуться лишь к 10 ноября.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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