



5 ноября в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок и пешехода. Вечером автомобили не поделили участок проезжей части у остановки общественного транспорта «Школа № 107». В результате аварии пострадал стоящий на обочине ребёнок.

- В 17:40 20-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», напротив дома № 2 по ул. 64 Армии, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Фольксваген Поло», в следствии чего «Фольксваген Поло» совершил наезд на 4-летнего девочку-пешехода, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, волгоградка стояла в момент ДТП на краю проезжей части. В результате аварии она была госпитализирована.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области