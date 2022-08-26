«Приговор должны вынести лжесвидетелям»: дело волгоградского врача, обвиненного в смерти пациентки от COVID-19, направили в суд









Дело в отношении врача из Светлого Яра, которого обвиняют в смерти пациентки от коронавируса, передано в районный суд. Об этом сообщила ИА «Высота 102» супруга Амира Гиниятова Юлия.





- Уже через два дня после получения дела судья назначил первое судебное заседание. Удивляет такая стремительность – в деле ведь шесть томов, - рассказала Юлия. – Однако мы считаем, что следствие не устранило имеющиеся сомнения и противоречия в деле и у него нет доказательств в безусловной виновности моего супруга.





Как считает адвокат врача Ольга Завгороднева, по делу не была проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, отвечающая требованиям действующего законодательства. А материалы, предоставленные экспертам, основаны на не допустимых доказательствах в виде сведений из протоколов допросов допрошенных членов семьи умершей женщины, так как они являются заинтересованной стороной.





- Также следствием не установлен факт проведения данной экспертизы, - рассказывает адвокат. – Сначала нам в Ставропольском крае сказали, что такая экспертиза не проводилась, потом заявили, что проводилась. Однако следователи не допросили экспертов, которые, якобы принимали в ней участие, а также министра здравоохранения Ставропольского края.





По словам Ольги Завгородневой, один из свидетелей сообщал противоречивые сведения о наличии и одновременном отсутствии хронических заболеваний у умершей женщины, а также об осложнениях после перенесенного инфекционного заболевания центральной нервной системы.





- Кроме того, мы считаем, что комплексная судебно-медицинская экспертиза была проведена по неполной медицинской документации, а эксперты не проанализировали сведения о наличии или отсутствии связи между хроническим заболеванием умершей женщины и ее смертью, - уверена адвокат. – Устранить выявленные пробелы следствия невозможно без применения специальных познаний и привлечения специалистов в области медицины.





Однако, несмотря на указанные доводы, действий, направленных на установление истины, следствие не предприняло, утверждает Ольга Завгороднева.





- Наоборот, следователи предприняли попытку отстоять ранее занятую позицию путем дополнительных допросов свидетеля и потерпевшего, - продолжает защитник. – Причем они кардинально изменили ранее данные показания. При этом следователь отверг результаты независимой экспертизы, которые содержали противоположные выводы относительно той, какую он взял за основу. Мало того, нам еще и отказали в допросе главного эксперта.





Адвокат Амира Гиниятова уверена, что найти истину в этом деле может быть дополнительное расследование, которое невозможно без получения сведений органов социального страхования и предоставления необходимой медицинской документации. При этом защитник считает, что потерпевший и свидетель должны быть привлечены к ответственности за неоднократное лжесвидетельство.





- Из-за того, что следствие проведено неполно, обстоятельства, подлежащие доказыванию, проигнорированы, допущены нарушения УПК, мы не можем доверять его результатам, - констатировала Ольга Завгороднева.

В связи с этим защита врача обратилась в суд с ходатайством возвратить уголовное дело прокурора из-за несостоятельности следственных мероприятий, проведенных с нарушением УПК, и исключить из дела экспертизу, которую выбрало следствие, как считает адвокат, по своему усмотрению.





Напомним, ранее защита Амира Гиниятова добивалась хотя бы дополнительного расследования дела, по которому врача обвинили в смерти пациентки. При этом адвокат уверяла, что главной целью является не задача «отмазать» доктора, а найти истину.





Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония, направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре.





Родные умершей женщины и следствие считают, что врач допустил ошибку в лечении пациентки, не назначил необходимые лекарства и не направил ее в стационар. По делу были проведены несколько экспертиз. Со стороны потерпевших ее сделали в Ставрополе, а со стороны врача – в Волгоградской области.





Результаты их оказались диаметрально противоположными – иногородние эксперты усмотрели связь между действиями доктора и смертью пациентки, а волгоградские эксперты не нашли нарушений в методике оказания медицинской помощи. За основу при этом были взяты результаты исследования, проведенного в Ставрополе.



