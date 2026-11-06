



Социальный фонд России перечислил категории граждан, которые в 2027 году смогут подать заявление на страховую пенсию по старости.



Так, право на получение пенсии будет предоставлено мужчинам, родившимся в 1962 году, и женщинам, родившимся в 1967 году, при условии, что они не оформили пенсию в 2026 году.



Для получения страховой пенсии необходимо выполнение нескольких условий. К моменту подачи заявления гражданин должен иметь не менее 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Также необходимо достичь пенсионного возраста. Эти критерии касаются мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения, которые планируют выйти на пенсию в 2027 году.