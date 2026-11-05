Центробанк с 2027 года введёт лимиты на «длинные» автокредиты





Центробанк планирует с 2027 года усилить контроль за выдачей автокредитов. Под дополнительное внимание регулятора подпадут банки, злоупотребляющие выдачей «длинных» автокредитов и нецелевых займов сроком более 5–7 лет под залог транспортного средства. Как сообщает «Парламентская газета», таким образом многие финансовые организации обходили требования к долговой нагрузке на заёмщика, однако одновременно создавалась опасность возникновения финансового пузыря.

За минувшие три года доля такого рода кредитов подскочила с 8% до 26%. За счёт удлинения срока финансовым инструментом смогли воспользоваться граждане, которым по нормативу ежемесячного дохода он был не положен.

Специалисты уверены, что в сложившейся ситуации заёмщики рискуют попасть в финансовый капкан, а банк не сможет вернуть выданные средства из-за быстрой потери в стоимости заложенного автомобиля.

Отметим, с первого квартала 2027 года Банк России устанавливает лимиты для финансовых организаций на выдачу «длинных» автокредитов и нецелевых займов под залог автомобиля. При их исчерпании к банку будут применены дополнительные требования по наличию у организации финансовых резервов, что снижает привлекательность такого рода финансовых инструментов.

Фото из архива ИА «Высота 102»