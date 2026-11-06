Об окончании срока уплаты налогов напомнили волгоградцам





Крайний срок для уплаты налогов на имущество, транспортное средство, землю и, в отдельных случаях, НДФЛ - не позднее 1 декабря. Обычно налоговые органы самостоятельно направляют уведомления, в которых указаны суммы к уплате и все необходимые реквизиты, включая штрих-код для сканирования банковским приложением.



С этого года такие уведомления также поступают автоматически через портал Госуслуг, если у вас есть подтверждённая учётная запись и вы не отказались от получения документов ФНС. Также можно проверить начисления в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Если электронная доставка невозможна, ФНС уведомит заказным письмом по почте.



Уведомление может отсутствовать, если льготы или вычеты полностью освобождают вас от уплаты налогов или если общая сумма начислений менее 300 рублей. Важно учитывать, что если у вас есть имущество и уведомление не поступило до 1 ноября, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через личный кабинет или непосредственно в подразделении УФНС, либо через МФЦ.