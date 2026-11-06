Главное

Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Космонавтам Вагнеру и Пескову пришлось выживать в горах Краснодарского края
В горах Туапсинского района прошла тренировка космонавтов Ивана Вагнера и Кирилла Пескова. Сценарий – нештатный: спускаемый аппарат садится вне расчетной зоны, и экипажу приходится выживать без посторонней помощи до...
Федеральные новости
 В деле о хищениях на водоводе Дон – Донбасс хотят проверить китайских производителей
В Ростовской области адвокат одного из обвиняемых по делу о предполагаемых хищениях при строительстве водовода Дон – Донбасс обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия китайских...
Общество

Об окончании срока уплаты налогов напомнили волгоградцам

Общество 06.11.2026 06:50
0
06.11.2026 06:50


Крайний срок для уплаты налогов на имущество, транспортное средство, землю и, в отдельных случаях, НДФЛ - не позднее 1 декабря. Обычно налоговые органы самостоятельно направляют уведомления, в которых указаны суммы к уплате и все необходимые реквизиты, включая штрих-код для сканирования банковским приложением.

С этого года такие уведомления также поступают автоматически через портал Госуслуг, если у вас есть подтверждённая учётная запись и вы не отказались от получения документов ФНС. Также можно проверить начисления в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Если электронная доставка невозможна, ФНС уведомит заказным письмом по почте.

Уведомление может отсутствовать, если льготы или вычеты полностью освобождают вас от уплаты налогов или если общая сумма начислений менее 300 рублей. Важно учитывать, что если у вас есть имущество и уведомление не поступило до 1 ноября, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через личный кабинет или непосредственно в подразделении УФНС, либо через МФЦ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.11.2026 08:55
Общество 06.11.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 08:45
Общество 06.11.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 08:10
Общество 06.11.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 07:12
Общество 06.11.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 06:50
Общество 06.11.2026 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 06:28
Общество 06.11.2026 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 06:05
Общество 06.11.2026 06:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 05:47
Общество 06.11.2026 05:47
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 21:26
Общество 05.11.2026 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 20:50
Общество 05.11.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 20:25
Общество 05.11.2026 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 19:42
Общество 05.11.2026 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 19:12
Общество 05.11.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 18:40
Общество 05.11.2026 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 17:26
Общество 05.11.2026 17:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:55
Атака вражеских БПЛА миновала Волгоградскую область 6 ноябряСмотреть фотографии
08:45
Отбой беспилотной опасности объявлен в Волгограде спустя 8 часовСмотреть фотографии
08:26
День на пределе: «Киквидзе» выигрывает 4:3 и 3:2 и выходит в 1/8 финалаСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам синоптики пообещали выходные с дождём и снегомСмотреть фотографии
07:35
«Восток» – дело тонкое, но волгоградские ватерполисты обыграли оба «Востока»Смотреть фотографии
07:12
Два района Волгограда частично останутся без водоснабжения 7 ноябряСмотреть фотографии
06:50
Об окончании срока уплаты налогов напомнили волгоградцамСмотреть фотографии
06:28
Волгоградцам разъяснили правила назначения страховой пенсии в 2027 годуСмотреть фотографии
06:05
Метеозависимые волгоградцы ощутят магнитную бурюСмотреть фотографии
05:47
С ночи на территории Волгоградской области сохраняется беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:26
Центробанк с 2027 года введёт лимиты на «длинные» автокредитыСмотреть фотографии
20:50
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом погодную опасность из-за ветра и туманаСмотреть фотографии
20:25
Фасад администрации ТЗР в Волгограде обновят за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
19:42
Прокуратура помогла волгоградке избавиться от «клейма» миллионераСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде Бастрыкин заинтересовался МКД с провалившимися под землю унитазамиСмотреть фотографии
18:40
Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:16
Экс-мэр Волгограда Лихачёв выбран лидером волгоградских депутатов в ГосдумеСмотреть фотографии
17:45
На юге Волгограда потушили пожар в двухэтажных гаражахСмотреть фотографии
17:26
Слежка за волгоградцами на новых парковках обойдется бюджету в 235 миллионовСмотреть фотографии
16:27
Волгоградские школьники выиграли 10 млн рублей на образование и обновление учрежденийСмотреть фотографии
16:13
Волгоградские поисковики установили имена членов экипажа сбитого Пе-2Смотреть фотографии
15:31
Участницу ОПГ лже-газовиков отправили в колонию за обман 99 волгоградцевСмотреть фотографии
14:51
Ветераны СВО в три раза чаще становятся бизнесменами, чем год назадСмотреть фотографии
14:20
«Видно небо через дыру»: вспыхнувший от мусорки дом в Волгограде признали годным для жизниСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы отработают всего 3 дня на последней неделе годаСмотреть фотографии
13:39
Под Волгоградом выберут преемника ушедшего на СВО главы районаСмотреть фотографии
12:58
Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с депутатами Госдумы от регионаСмотреть фотографии
12:44
В Волжском после поножовщины погиб мужчина, второй раненСмотреть фотографии
12:26
Сельхозугодья принудительно очистили от свалки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:44
Администратор из Волгоградской области выиграла 1 миллион после вещего снаСмотреть фотографии
 