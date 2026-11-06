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Спорт

День на пределе: «Киквидзе» выигрывает 4:3 и 3:2 и выходит в 1/8 финала

Спорт 06.11.2026 08:26
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06.11.2026 08:26


В матче 1/16 финала чемпионата России по мини-футболу в Сочи чемпион Волгоградской области «Киквидзе» в упорной борьбе вырвал победу у «Евромаркета» из Пятигорска – 3:2. Для команды это уже вторая победа за день: днём в 1/32 финала со счётом 4:3 был обыгран «Атлантикс Юнайтед» из Псковской области.

День выдался двойным, и оба матча – на характер. Сначала «Атлантикс Юнайтед»: «Киквидзе» рванул с места – на 4-й минуте отличился Илья Олейников, через минуту Артур Григорян удвоил счёт. Псковичи отыгрывались дважды: голы Хачатряна и Гаврилова сократили разрыв, а на 38-й минуте Бойко и вовсе сравнял – 3:3. Казалось, драма уйдёт в дополнительное время, но за три минуты до конца Олейников, оформивший хет-трик, в четвёртый раз заставил соперников капитулировать – 4:3.

«Киквидзе» (Волгоградская обл.) – «Атлантикс Юнайтед» (Псковская область) – 4:3 (3:2)
5 ноября, 15:00. Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. 1/32 финала.
Сочи. СК «Территория спорта», поле № 2. Количество зрителей: 207.
Судьи: Артур Тугашев, Денис Савин.
«Киквидзе»: Галушкин, Высоцков, Гурдов, Ребриков, Чорипов, Пышкин, Байбаков, Григорян, Гончаров, Егоров, Миньков, Олейников, Давыдов, Куликов, Бирюков, Брель, Медведский, Любицкий.
«Атлантикс Юнайтед»: Шляпников, Андрейчиков, Бойко, Букштан, Гаврилов, Гуськов, Дятлов, Жбанов, Комбаров, Пантюхин, Рябоконь, Слащев, Степанов, Хачатрян, Чеканов.
Голы: Олейников, 4 (1:0). Григорян, 5 (2:0). Хачатрян, 16 (2:1). Олейников, 17 (3:1). Гаврилов, 21 (3:2). Бойко, 38 (3:3). Олейников, 47 (4:3).



Вечером настал черёд «Евромаркета», и сценарий повторился. Талгат Чорипов открыл счёт уже на 3-й минуте, Артур Григорян на 24-й довёл до 2:0 – свой второй гол за день. Но пятигорцы ответили мощно: Абубакар Дудаев на 25-й, а на 34-й сравнял счёт – 2:2. Развязка наступила на 43-й минуте: Данил Любицкий вернул «Киквидзе» лидерство, и волгоградцы удержали победу – 3:2.

«Киквидзе» (Волгоградская обл.) – «Евромаркет» (Ставропольский край) – 3:2 (2:1)
5 ноября, 20:40. Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. 1/16 финала.
Сочи. СК «Территория спорта», поле № 1. Количество зрителей: 196.
Судьи: Андрей Чалий, Антон Смирновский.
«Киквидзе»: Галушкин, Высоцков, Гурдов, Ребриков, Чорипов, Пышкин, Байбаков, Григорян, Гончаров, Егоров, Миньков, Олейников, Давыдов, Куликов, Бирюков, Брель, Медведский, Любицкий.
«Евромаркет»: Нафиев, Антипов, Гучаев, Демидов, Дзиов, Дудаев, Зуггари, Лепский, Машукаев, Пашаев, Сохиев, Тинаев, Уначев, Урусбиев, Цакоев, Цикишев, Черкасов.
Голы: Чорипов, 3 (1:0). Григорян, 24 (2:0). Дудаев, 25 (2:1). Дудаев, 34 (2:2). Любицкий, 43 (3:2).



Для «Красного Октября» день сложился иначе: команда сражалась с «Петрой» на равных, Назим Садыхов на 11-й минуте открыл счёт, но дубль Чича в течение трёх минут перевернул матч – 1:2. Дебютный чемпионат России для волгоградцев закончился в 1/32 финала, однако в активе остались победа над «Соколом» и бесценный опыт.

«Петра» (Краснодарский край) – «Красный Октябрь» (Волгоград) – 2:1 (2:1)
5 ноября, 14:10. Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. 1/32 финала.
Сочи. СК «Территория спорта», поле № 4. Количество зрителей: 57.
Судьи: Ренат Сафаров, Руслан Литвинов.
«Петра»: Соломко, Шевченко, Геращенко, Саркисов, Кожухов, Айглов, Борзенко, Колобов, Мирзоев, Поликутин, Сергеев, Таранда, Федосеев, Костырин, Пономарёв, Рахимов, Трощенков, Чич.
«Красный Октябрь»: Хохлачев, Алексеенко, Бесланеев, Бирюков, Борисов, Букин, Гаджиев, Даурский, Козлов, Козырь, Крутов, Левин, Пугачев, Садыхов, Симонов, Трифонов, Чембаров, Яковлев.
Голы: Садыхов, 11 (0:1). Чич, 13 (пенальти,1:1). Чич, 16 (2:1).

Следующим соперником «Киквидзе» станет «Финсистемс» из Санкт-Петербурга, переигравший в 1/16 финала ингушский «Сийг». Матч 1/8 финала пройдёт в Сочи 6 ноября, и в случае победы волгоградцев их ждёт ещё и четвертьфинал – с победителем пары ДАН – «Перфоград».

На этом сочинский день для волгоградского мини-футбола не заканчивается: за свой главный трофей – в женском чемпионате России по мини-футболу 7х7 – сегодня вступают девушки. «Аксинья» проведёт матчи с «Бутсой» из Санкт-Петербурга и «Фоксболлом» из Московской области, а «Зенит-Волгоград» – с «Альфой-09» из Калининградской области и «Зорким» из Московской области.

Александр Веселовский
Фото: Массовый футбол России

 

 

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