Фасад администрации ТЗР в Волгограде обновят за 2,5 млн рублей

В Волгограде определен подрядчик работ по ремонту фасада администрации Тракторозаводского района. Согласно итогам электронного аукциона, победитель, название которого пока не опубликовано, очистит, отштукатурит и покрасит трехэтажное здание с колоннами на проспекте Ленина, 207 за 2,5 миллиона рублей.

– По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям, – указано в итоговом протоколе.

Подрядчику предстоит произвести комплекс работ: очистить поверхность фасада пескоструйным аппаратом, отштукатурить и покрасить. На все отведено 10 дней, отсчет которых начнется с даты заключения контракта.

Здание администрации Тракторозаводского района Волгограда не является объектом культурного наследия.

Фото из архива V102.RU