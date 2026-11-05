



Вечером 5 ноября в Волгограде продолжилась череда обращений горожан с жалобами на жилищно-коммунальную разруху к Александру Бастрыкину. На этот раз председателя СК РФ попросили о помощи жильцы многоквартирного дома №29 на ул. Бахтурова. Сооружение признано аварийным и лишь частично расселено. В результате чего собственники вынуждены проживать в помещениях с обрушившимся потолками и провалившимися в подвал унитазами.





- В средствах массовой информации сообщается о направлении в адрес Председателя СК России обращения жителей аварийного дома по улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда. Отмечается, что часть жильцов уже переселена, другие отказались от предложенных вариантов из-за удаленности предлагаемого жилья. При этом состояние дома продолжает ухудшаться, а обращения в управляющую компанию результата не принесли, - сообщили в Следкоме.

По информации следователей, на сегодняшний день уже возбуждены уголовные дела по признакам злоупотребления полномочиями, а также по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отметим, по поручению Александра Бастрыкина региональным следователям придётся представить доклад о ходе расследования, промежуточных результатах, а также мерах, предпринятых для защиты прав граждан.

Фото: Следком, Волгоград Красноармейский / max.ru