«Обратимся в Коммунарку»: под Волгоградом закончили расследование дела о смерти пациентки от COVID-19
Расследования 13.08.2022 11:36
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13.08.2022 11:36
Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача из Светлого Яра Амира Гиниятова, которого обвиняют в смерти пациентки от коронавируса. Об этом сообщила ИА «Высота 102» адвокат доктора Ольга Завгороднева.
- На стадии расследования мы просили прекратить дело, так как считаем, что вина моего подзащитного не доказана, но позиция следствия не изменилась - дело передано для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, - пояснила она. – Теперь уже все зависит от надзорного органа – или дело уйдет в суд, или будет назначено дополнительное расследование.
Между тем, по словам адвоката, ее подзащитный по-прежнему не считает себя виновным в смерти женщины, которую лечил от коронавируса.
- Хочу подчеркнуть, наша задача – «не «отмазать» врача, а добиться объективного расследования и объективной экспертизы, - пояснила Ольга Завгороднева. – Если дело дойдет до суда в таком виде, в каком оно есть сейчас, обратимся с ходатайством привлечь к экспертизе врачей известной больницы «Коммунарка», специалисты которой имеют обширные знания и практический опыт в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Я снова обращаю внимание на то, что женщина, в смерти которой обвиняют Амира, умерла от коронавируса в начале августа 2020 года, когда врачи мало что знали о том, как надо лечить таких пациентов. Более четкие и подробные схемы лечения появились позже. Но в тот момент мой подзащитный действовал на основании актуальных тогда методик.
Как рассказала Ольга Вячеславовна, Амир, который находится под домашним арестом, держится и старается не терять квалификацию, мечтая вернуться в профессию, изучая медицинскую литературу.
- После того, что произошло, Амира поддержали многие жители поселка, - поделилась адвокат. – Рассказывали, как он спасал целые семьи, которые болели ковидом. Для него сейчас это очень важно. Он тяжело переживает эту ситуацию – женщина была его пациенткой, и как врач и нормальный человек, он сочувствует ее родным, что все так произошло.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая в начале августа пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая 6 августа 2020 года обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония, направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре.
Родные умершей женщины и следствие считают, что врач допустил ошибку в лечении пациентки, не назначил необходимые лекарства и не направил ее в стационар. По делу были проведены несколько экспертиз. Со стороны потерпевших ее сделали в Ставрополе, а со стороны врача – в Волгоградской области.
Результаты их оказались диаметрально противоположными – иногородние эксперты усмотрели связь между действиями доктора и смертью пациентки, а волгоградские эксперты не нашли нарушений в методике оказания медицинской помощи. За основу при этом были взяты результаты исследования, проведенного в Ставрополе.
Редакция ИА "Высота 102" будет следить за развитием событий.
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