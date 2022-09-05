В Волгограде областной суд подтвердил приговор первой инстанции в отношении 25-летнего жителя Нехаевского района Ивана Николаева. Экс-сотрудник УФСИН признан виновным в гибели 17-летней девушки на реке Хопер в апреле 2021 года.

– Облсуд проверил в апелляционном порядке законность приговора Урюпинского городского суда в отношении Ивана Николаева. Судом первой инстанции Николаев был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествии, а также в заведомо ложном доносе и приговорен к шести годам в колонии-поселении, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Вину в содеянном Николаев не признал и, не согласившись с приговором, обжаловал его в апелляционном порядке, просив отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Напомним, что трагедия разыгралась на реке Хопер в ночь с 17 на 18 апреля 2021 года. Находясь за рулем «четырнадцатой», Николаев не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в водоем. На пассажирском сидении в тот момент находилась 17-летняя девушка. Выбраться из воды и спастись, в отличие от самого Николаева, ей не удалось. При этом мужчина в ходе организованных поисков пропавшей без вести девушки уверял правоохранительные органы в том, что не причастен к ее исчезновению. Более того, мужчина заявлял, что его машину якобы угнали.

– Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор суда первой инстанции в отношении Ивана Николаева без изменения, – сообщает Оксана Черединина. – Приговор вступил в законную силу.

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