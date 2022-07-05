Расследования

Под Волгоградом экс-сотрудника УФСИН осудили за смерть девушки

Расследования 05.07.2022 12:27
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05.07.2022 12:27


Урюпинский городской суд вынес приговор в отношении жителя Нехаевского района Волгоградской области Ивана Николаева. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина признан виновным в гибели 17-летней девушки, утонувшей в автомобиле в реке Хопер. 

— Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, 24-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 17 на 18 апреля прошлого года вместе с 17-летней девушкой приехал на своей машине к реке Хопер. Рано утром, мужчина не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в воду. Автомашина стремительно погрузилась на дно. Выбраться из салона смог только молодой человек, девушка — утонула. Парень предпочел скрыться с места происшествия, а на следующий день пришел в отделение полиции. 

Зная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, мужчина написал заявление об угоне, в совершении которого обвинил погибшую 17-летнюю приятельницу. Позже машину подняли со дна Хопра, а спустя три недели тело девушки обнаружили в акватории реки местные рыболовы.

— Собранные сотрудниками СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Урюпинска, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также в заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении преступления.

Известно, что фигурант дела раньше служил в ЛИУ № 23 в городе Урюпинске, где содержатся и проходят лечение осужденные, больные активной формой туберкулеза. По сведениям собственного источника информагентства в следственных органах, нареканий по службе к младшему инспектору группы охраны до смертельного происшествия не возникало. 

— Вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, подсудимый не признал, однако не отрицал совершение им ложного доноса, — добавила Вальковская. 

Как уточнили в пресс-службе судов региона, помимо основного наказания, Николаеву также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Также суд постановил взыскать с Николаева в пользу матери погибшей девушки компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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