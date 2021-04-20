









В деле исчезновения несовершеннолетней девушки в Волгоградской области – новый поворот. Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, сегодня со дна реки Хопер была извлечена машина, в которой, предположительно, могло находиться тело пропавшей девушки. Однако в салоне тела девушки не обнаружено.

Напомним, 19 апреля 2021 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении несовершеннолетней дочери, которая в выходные отправилась гулять со своим знакомым, и пропала. Приятель разыскиваемой, который, по некоторым данным, работает в структуре УФСИН, сообщил следователям, что вечером 17 апреля 2021 года они вдвоём распивали спиртные напитки, передвигаясь на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ. Рано утром 18 апреля текущего года молодые люди припарковали транспортное средство на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю. При этом изначально мужчина отрицал свою причастность к исчезновению несовершеннолетней подруги, объясняя это страхом ответственности. Так, первоначально он заявил, что девушка угнала у него автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Для проверки всех обстоятельств пропажи несовершеннолетней следственным путем принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.105 УК РФ (убийство).

Видео: СУ СКР по Волгоградской области