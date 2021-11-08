Миллион требуют с ухажера погибшей на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области

Расследования 08.11.2021 10:46
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08.11.2021 10:46
Мать утонувшей в реке Хопер 17-летней девушки требует с обвиняемого в гибели ее дочери 1 миллион рублей. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, уголовное дело поступило на рассмотрение в Урюпинский городской суд. Денежные претензии заявлены в рамках рассмотрения данного уголовного дела.
Как ранее сообщало информагентство, 24-летний житель Нехаевского района обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места происшествия (п.п. "а,б" ч.4 ст.264 УК РФ). Молодому человеку также инкриминируется ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении преступления).
По данным следствия, молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 17 на 18 апреля текущего года в компании несовершеннолетней прибыл на своем автомобиле к реке Хопер. Рано утром, не справившись с управлением, он совершил съезд в реку. Машина стала стремительно погружаться на дно. Выбраться из автомобиля смог только водитель, а девушка утонула. С места происшествия мужчина скрылся, а на следующий день обратился в правоохранительные органы. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление об угоне, в совершении которого обвинил уже погибшую к тому моменту 17-летнюю приятельницу. Однако следователи установили истинную картину произошедшего. Автомобиль был извлечен со дна реки Хопер, а спустя три недели после случившегося тело утонувшей обнаружили в акватории реки местные рыбаки.
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